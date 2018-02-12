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«Американцы и британцы со мной не здороваются – а я с ними». Трегубов послал соперников
Опять все те же страны.
Скелетонист Никита Трегубов заверил, что у него нет проблем в общении с Мартинсом и Томассом Дукурсами, чей отец Дайнис Дукурс заверил, что не подаст руки оправданным в CAS россиянам. Неприятности исходят от других сборных.
– С Дукурсами здороваетесь?
– Да. Общаемся.
– А есть нерукопожатные спортсмены?
– Американцы. Они со мной не здороваются – а я с ними. Ничего страшного. А, и еще британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли в жопу.
– А канадцы?
– С ними вот все хорошо.
– Может, дорогу американцам когда-то перешли?
– Не было ничего такого. Просто они политически против нас настроены. Юниоры здоровались, а вот эти, на Кубка мира – нет. Ну и ладно. Мне без разницы.
- 12 февраля в Пхёнчхане стартовали официальные тренировочные заезды по скелетону.
- Основные соревнования пройдут 15-17 февраля.