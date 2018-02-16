СКЕЛЕТОН

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Никита Трегубов принес России второе серебро Олимпиады-2018

Трегубов принес России второе серебро Олимпиады-2018
Eurosport

18 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

Утро началось хорошо.

Никита Трегубов стал серебряным призером зимних Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане. По сумме четырех попыток российский скелетонист показал время 3 минуты 22,18 секунды.

Олимпийским чемпионом стал хозяин трассы Юн Сун-Бин (3.20,55), тройку призеров замкнул Доминик Парсонс из Великобритании (3.22,20).

Еще один представитель России Владислав Марченков показал 15-й результат (3.25,18).

  • Трегубов – бронзовый призер ЧМ-2017, обладатель серебра (2018) и бронзы (2016) чемпионатов Европы.
  • На счету России стало 2 серебра и 4 бронзы.

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