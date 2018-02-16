СКЕЛЕТОН

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Никита Трегубов: «Парсонс меня поздравил, остальные британцы и американцы – без понятия»

Трегубов: «Парсонс меня поздравил, остальные британцы и американцы – без понятия»
Eurosport

11 мин. назад

Бронзовый призер не стал хамить.

Серебряный призер Пхёнчхана Никита Трегубов получил поздравления от ставшего третьим Доминика Парсонса из Великобритании.

«Британец, который был со мной на подиуме, точно поздравил, а остальные – без понятия. Я просто уже не замечал, кто там меня поздравляет.

Будут ли теперь они со мной здороваться? Без понятия», – приводит слова Трегубова «Чемпионат».

  • Перед стартом соревнований Трегубов сказал, что британские и американские скелетонисты с ним не здороваются, и послал их по одному адресу.
  • С остальными странами проблем не возникло.
  • На Олимпиаде-2018 Трегубов уступил только хозяину трассы Юн Сун-Бину.

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