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Никита Трегубов: «Парсонс меня поздравил, остальные британцы и американцы – без понятия»
Бронзовый призер не стал хамить.
Серебряный призер Пхёнчхана Никита Трегубов получил поздравления от ставшего третьим Доминика Парсонса из Великобритании.
«Британец, который был со мной на подиуме, точно поздравил, а остальные – без понятия. Я просто уже не замечал, кто там меня поздравляет.
Будут ли теперь они со мной здороваться? Без понятия», – приводит слова Трегубова «Чемпионат».
- Перед стартом соревнований Трегубов сказал, что британские и американские скелетонисты с ним не здороваются, и послал их по одному адресу.
- С остальными странами проблем не возникло.
- На Олимпиаде-2018 Трегубов уступил только хозяину трассы Юн Сун-Бину.
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