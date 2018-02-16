Никита Трегубов: «Парсонс меня поздравил, остальные британцы и американцы – без понятия»

Серебряный призер Пхёнчхана Никита Трегубов получил поздравления от ставшего третьим Доминика Парсонса из Великобритании.

«Британец, который был со мной на подиуме, точно поздравил, а остальные – без понятия. Я просто уже не замечал, кто там меня поздравляет.

Будут ли теперь они со мной здороваться? Без понятия», – приводит слова Трегубова «Чемпионат».

Перед стартом соревнований Трегубов сказал, что британские и американские скелетонисты с ним не здороваются, и послал их по одному адресу.

С остальными странами проблем не возникло.

На Олимпиаде-2018 Трегубов уступил только хозяину трассы Юн Сун-Бину.

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