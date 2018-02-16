Получить iPhone X от блогера и приложить латышей. Русский скелетонист, взявший серебро на ОИ

Учился в кадетском корпусе

В Красноярске Никита закончил не обычную школу, а вышел из кадетов. Там курсантов каждый день выгоняли на зарядку – преподаватели не смотрели на погоду и отправляли подростков на мороз и в жарень.

«В корпусе всегда говорили, что необходимо вести себя достойно, быть культурным, уважать старших, давать правильный пример молодому поколению, – вспоминал Трегубов после выпуска. – Самое главное – нас заставляли учиться. Перспектива задержаться на выходные в увольнение или чистить территорию – хороший стимул открывать учебники даже для самых ленивых».

Получил поздравления от кадетов

За два дня до олимпийского серебра у Трегубова был день рождения. Об этом вспомнили в кадетском корпусе им. Александра Лебедя и забабахали инсталляцию. Курсанты вышли на улицу и на снежке выстроили цифру 23 (это возраст Никиты).

«Идея поздравить Никиту Трегубова возникла у выпускников Ассоциации выпускников кадетских корпусов и Мариинских гимназий, – рассказал один из участников в интервью красноярскому ТВ. – Сегодня он получит свое поздравление через интернет, а завтра у него выступление, и надеемся, что он займет достойное место на пьедестале».

Бросил футбол

До кадетского корпуса Никита забивал голы в школе красноярского «Енисея». Он оставил футбол в 15 лет, когда не увидел перспектив в России. В желоб его отправил отец, которому надоело, что парень ничем не занимается. Сейчас скелетонист почти не гоняет мяч (тренеры боятся травм) и почти не смотрит футбольные трансляции – только важные турниры типа Евро, ЧМ и финалы Лиги чемпионов.

Зарубился с латвийцами Дукурсами

Сначала Трегубов попал в скандал не по своей вине. В ноябре он финишировал вторым на этапе Кубка мира в Канаде и зажег во флеш-интервью. Олимпийский чемпион-2018 Юн Сун-Бин в Уистлере тоже был первым, а бронзу забрал Томас Дукурс. Тогда полыхали костры с горящими медалями Третьякова, а в Латвии радовались отстранению русских больше всех. «Латыши Дукурсы мне сегодня проиграли: кто больше всех говорил, тот и проиграл», – казнил соперников в микст-зоне Трегубов.

У братьев не было времени на ответную реакцию, как вслед их приложила пресс-служба Федерации бобслея России. «Новоиспеченый фальшивый олимпийский чемпион из Латвии [Мартинс Дукурс] так бурно отмечал свою искусственную победу, что проворонил все на свете», – написали секретари Федерации в фейсбуке.

Это раздраконило прибалтов, которые разнесли тред на тему экстремизма. Пиарщики в итоге извинились в закрепленном комменте.

Поддержал отстраненных Третьякова и Никитину

На этом же этапе в Уистлере Никита выступил в скелетоне с надписью «Лена и Александр, вы лучшие. Правда за Сочи-2014». На Олимпиаде за такое бы отшлепали, но IBSF спустила провокацию на тормозах. «Эту награду я посвящаю своей стране, а также моим несправедливо наказанным товарищам – Лене Никитиной и Саше Третьякову», – заявил Трегубов. В речи после серебра Пхёхчхана Никита тоже не забыл про партнеров.

Обожает тачки

По Красноярску Никита гоняет на черной Mazda 6 GJ – фоточек авто в его инстаграме примерно столько же, сколько картинок девушки. Скелетонист оттюнинговал иномарку, чтобы быть максимально четким. На двигатель он установил систему закиси азота (для тех, кто изучает автомир по Need For Speed – нитро) и поставил диски Hyperion CVM – в интернете такие продаются за 30-40 тысяч рублей.

Посвятил медаль бабушке

Мама Никиты в 2014-м рассказывала, что прапрадед спортсмена в 1929-м сбежал от раскулачивания из Томсинской волости (сейчас это под Псковом) в Сибирь. Когда Трегубов выиграл серебро, то сразу вспомнил о семье: «Родным, близким, и особенно бабушке Александре Андреевне, которой нет. Она умерла в прошлом году. Она так ждала, когда же будет Олимпиада. Но, увы, не дождалась».

А спустя пять часов после финиша запостил в инстаграм фото с родителями и девушкой: «Спасибо огромное моим самым родным и близким!»

Послал в задницу американцев и британцев

После тренировочных заездов Трегубова в Пхёнхчане спросили, есть ли спортсмены, с которыми он не здоровается. «Американцы, – уверенно ответил Никита. – Они со мной не здороваются – а я с ними. Ничего страшного. А, и еще британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли в жопу».

Доминик Парсонс из Лондона проиграл русскому на Олимпиаде 0,02 секунды и поздравил его на пьедестале. За остальными Никита уже не уследил – слишком много людей было вокруг.

Получит iPhone X от видеоблогера

На спортсмене похайпил Дмитрий Raddyson Шилов. Он открыто замотивировал Трегубова новым Jaguar XE в случае победы – иномарка за 2,4 миллиона рублей встретила бы олимпийского чемпиона у трапа самолета.

«Во-первых, Трегубов – мой земляк, он тоже из Красноярска. Во-вторых, мне понравилось, как он сказал про американцев, мол, они с нами не здороваются, ну и пусть идут в жопу. В-третьих, Никита оказался моим подписчиком, что мне польстило», – объяснил «Московскому комсомольцу» Шилов выбор кандидата. После серебряной медали Raddyson объявил, что Трегубову достанется iPhone X.

Чуть не остался дома вместо Олимпиады

«Когда нам запретили ехать на Олимпийские игры под своим флагом, я не хотел ехать в Пхёнчхан», – признался Трегубов. – «Долго думал над этим, разговаривал с родными. Потом принял решение все-таки ехать. За себя, за ребят. Зачем кому-то отдавать свою медаль?» И не отдал.

Постоянно недоволен успехами

Никита Трегубов (Россия), Юн Сунбин (Южная Корея), Доминик Парсонс (Великобритания), скелетон, Пхёнчхан-2018Getty Images

Трегубов только попал в состав олимпийской сборной и всего год назад закончил шагать маршем в кадетском корпусе – на Играх в Сочи ему было 19 лет. Перед Олимпиадой он бросил тренировки на два месяца, чтобы нормально сдать ЕГЭ и поступить в университет. В команду он попал в последний момент, хотя катался на скелетоне всего три сезона, и пришел к финишу шестым. Бронзовому призеру ЧМ-2013 Трегубов проиграл 0,03 секунды и все равно съедал себя перед журналистами.

Через год на чемпионате мира в Винтерберге Никита проехал дистанцию четвертым и уступил только киллерам – Третьякову и Дукурсам. «Лучше бы шестым остался», – громко сказал репортерам скелетонист в микст-зоне. – «Шестое место не так обидно. Четвертое – всего шаг до подиума, а я не шагнул».

«Некоторое разочарование все равно присутствует», – это слова Трегубова после бронзы на ЧМ-2016. Первой награды на взрослом уровне. Кажется, когда-нибудь он пробьет головой космос.

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