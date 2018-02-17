Какой-то кореец притворился Тони Старком и выиграл золото на Олимпиаде

Юн Сунбин из Южной Кореи выиграл золотую медаль в скелетоне на Олимпиаде в Пхёнчхане.

23-летний атлет – первый скелетонист не из Америки или Европы, взявший золото на Олимпийских играх.

Особую иронию победе придал шлеп спортсмена, выполненный в виде маски Железного человека – культового героя американских комиксов.

Юн Сун БинGetty Images

Юн Сунбин летит к победе

Юн Сун БинGetty Images

Юн Сунбин в реальной жизни

Юн Сун БинGetty Images

Никита Трегубов взял серебро, британец Дом Парсон – бронзу.

Юн Сун Бин финишировал на скорости 125 километров в час.

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