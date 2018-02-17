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Какой-то кореец притворился Тони Старком и выиграл золото на Олимпиаде
Юн Сунбин – супергерой для Южной Кореи.
Юн Сунбин из Южной Кореи выиграл золотую медаль в скелетоне на Олимпиаде в Пхёнчхане.
23-летний атлет – первый скелетонист не из Америки или Европы, взявший золото на Олимпийских играх.
Особую иронию победе придал шлеп спортсмена, выполненный в виде маски Железного человека – культового героя американских комиксов.
Юн Сун БинGetty Images
Юн Сунбин летит к победе
Юн Сун БинGetty Images
Юн Сунбин в реальной жизни
Юн Сун БинGetty Images
- Никита Трегубов взял серебро, британец Дом Парсон – бронзу.
- Юн Сун Бин финишировал на скорости 125 километров в час.
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