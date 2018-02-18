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ЛГБТ-скелетонистка Ким Мейлманс: «Русские писали мне, что гомосексуализм подобен раку»
Эта девушка не приедет в Россию.
Бельгийская скелетонистка Ким Мейлманс рассказала об оскорблениях, которые поступали в ее адрес от российских пользователей в соцсетях после того, как она сообщила о намерении бойкотировать соревнования в России в знак протеста против российской допинговой системы.
Спортсменка призывала IBSF перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи.
«Мне поступали угрозы. Писали: «Хорошо, что ты не приедешь в Сочи, потому что гомосексуализм подобен раку, и ты больна». Если в следующем году в России пройдет этап Кубка мира, я туда не поеду», – заявила открытая лесбиянка Мейлманс.
- На ОИ в Пхёнчхане Мейлманс заняла 14-е место.
- ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.
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