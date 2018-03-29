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Самая очаровательная скелетонистка мира живет в России. Вот 11 фото, которые это докажут

Самая очаровательная скелетонистка мира живет в России. Вот 11 фото, которые это докажут
Артем Буторин

18 мин. назад

Юлия Канакина отлично сочетает лед и пламень.

Юлия и язычок

Юлия и доброе утро

Юлия и новая форма

Юлия и цветочки

Юлия и штанга

Юлия и кубики

Юлия и волейбольчик

Юлия и шляпка

Юлия и тренька

Юлия и зимний лук

Юлия и заветные кольца

  • Ради скелетона Юлия бросила балет в 14 лет.
  • 22-летняя спортсменка взяла серебро на юниорском ЧМ-2018. Годом ранее у нее было золото.
  • Канакина обожает зимние виды спорта. Например, лыжи и фигурное катание.

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