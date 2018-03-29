Самая очаровательная скелетонистка мира живет в России. Вот 11 фото, которые это докажут

Юлия и язычок

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Юлия и шляпка

Юлия и тренька

Юлия и зимний лук

Юлия и заветные кольца

Ради скелетона Юлия бросила балет в 14 лет.

22-летняя спортсменка взяла серебро на юниорском ЧМ-2018. Годом ранее у нее было золото.

Канакина обожает зимние виды спорта. Например, лыжи и фигурное катание.

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