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Самая очаровательная скелетонистка мира живет в России. Вот 11 фото, которые это докажут
Юлия Канакина отлично сочетает лед и пламень.
Юлия и язычок
Юлия и доброе утро
Юлия и новая форма
Юлия и цветочки
Юлия и штанга
Юлия и кубики
Юлия и волейбольчик
Юлия и шляпка
Юлия и тренька
Юлия и зимний лук
Юлия и заветные кольца
- Ради скелетона Юлия бросила балет в 14 лет.
- 22-летняя спортсменка взяла серебро на юниорском ЧМ-2018. Годом ранее у нее было золото.
- Канакина обожает зимние виды спорта. Например, лыжи и фигурное катание.
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