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Александр Третьяков выиграл этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде и возглавил общий зачет

Третьяков выиграл этап в Лейк-Плэсиде и возглавил общий зачет
Eurosport

30 мин. назад

В тройке лучших идут Сун-Бин Юн и Никита Трегубов.

Российский скелетонист Александр Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.

Спортсмен по итогам двух попыток показал результат 1 минута 47,19 секунды. Второе место занял латвиец Мартинс Дукурс (отставание 0,14 секунды), третьим стал южнокореец Сун-Бин Юн (+0,25).

Представитель России Никита Трегубов занял четвертое место (+0,56), Владислав Марченков стал 14-м (+2,00).

  • В общем зачете Кубка мира Третьяков вышел на первое место, набрав 1269 очков, вторым идет Сун-Бин Юн (1245), третьим – Трегубов (1161).
  • Последние два этапа сезона пройдут в Калгари.

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