Александр Третьяков выиграл этап Кубка мира в Калгари – это четвертая победа в сезоне

Скелетонист из России Александр Третьяков выиграл старт и со значительным отрывом возглавил общий зачет на этапе Кубка мира в канадском Калгари.

Третьяков занял первое место на подиуме со временем 1:51.35. 0.13 секунды ему уступил скелетонист из Южной Кореи Юн Сонбин, а замкнул тройку лидеров латвиец Мартинс Дукурс (+0.16).

Никита Трегубов показал пятый результат (+1.03), Владислав Марченков – 17-й (+2.35).

Всего у Третьякова 1494 очков. Сонбин занимает вторую строчку в зачете с отставанием в 39 баллов.

Из женского футбола до бронзы Олимпиады – реально. 13 фоток дамы, которая смогла

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере