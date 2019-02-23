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Александр Третьяков выиграл этап Кубка мира в Калгари – это четвертая победа в сезоне

Третьяков выиграл этап КМ в Калгари – это четвертая победа в сезоне
Eurosport

49 мин. назад

Русский чемпион не снижает планку.

Скелетонист из России Александр Третьяков выиграл старт и со значительным отрывом возглавил общий зачет на этапе Кубка мира в канадском Калгари.

Третьяков занял первое место на подиуме со временем 1:51.35. 0.13 секунды ему уступил скелетонист из Южной Кореи Юн Сонбин, а замкнул тройку лидеров латвиец Мартинс Дукурс (+0.16).

  • Никита Трегубов показал пятый результат (+1.03), Владислав Марченков – 17-й (+2.35).
  • Всего у Третьякова 1494 очков. Сонбин занимает вторую строчку в зачете с отставанием в 39 баллов.

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