Елена Никитина первой в истории России выиграла общий зачет Кубка мира по скелетону

Елена Никитина стала победительницей общего зачета Кубка мира-2018/19. Российская скелетонистка заняла четвертое место на заключительном этапе в Калгари, но этого результата хватило ей, чтобы стать недосягаемой для Тины Херманн из Германии.

На счету Елены 1663 очка, у Херманн – 1597.

Никитина – бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи, обладатель бронзы (личные соревнования) и серебра (микст) ЧМ-2016.

Прежде скелетонистки из России никогда не побеждали в общем зачете Кубка мира и даже никогда не заканчивали сезон в тройке.

У мужчин единственную для России победу в Кубке мира завоевал Александр Третьяков в сезоне-2008/09.

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