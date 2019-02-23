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Елена Никитина первой в истории России выиграла общий зачет Кубка мира по скелетону

Никитина первой в истории России выиграла общий зачет Кубка мира по скелетону
Eurosport

1 час назад

С почином.

Елена Никитина стала победительницей общего зачета Кубка мира-2018/19. Российская скелетонистка заняла четвертое место на заключительном этапе в Калгари, но этого результата хватило ей, чтобы стать недосягаемой для Тины Херманн из Германии.

На счету Елены 1663 очка, у Херманн – 1597.

  • Никитина – бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи, обладатель бронзы (личные соревнования) и серебра (микст) ЧМ-2016.
  • Прежде скелетонистки из России никогда не побеждали в общем зачете Кубка мира и даже никогда не заканчивали сезон в тройке.
  • У мужчин единственную для России победу в Кубке мира завоевал Александр Третьяков в сезоне-2008/09.
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