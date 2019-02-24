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Александр Третьяков спустя 10 лет во второй раз в карьере выиграл Кубок мира

Третьяков спустя 10 лет во второй раз в карьере выиграл Кубок мира
Eurosport

1 час назад

Великолепное достижение.

Российский скелетонист Александр Третьяков стал вторым на заключительном этапе Кубка мира в канадском Калгари.

Третьяков гарантировал себе победу в общем зачете Кубка мира-2018/19, обогнав на 24 балла южнокорейца Юн Сунбина. Первая победа Александра датирована сезоном-2008/09.

Кубок мира. Общий зачет.

1. Александр Третьяков (Россия) – 1704

2. Юн Сунбин (Южная Корея) – 1680

3. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1533

  • Еще один российский скелетонист Никита Трегубов стал в общем зачете четвертым.
  • Ранее скелетонистка Елена Никитина стала первой русской обладательницей Кубка мира.
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