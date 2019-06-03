Двукратная чемпионка мира Кэти Юлендер, прежде негативно высказывавшаяся об Олимпиаде-2014 в Сочи и допуски российских спортсменов на Игры в Пхёнчхан, прокомментировала публикацию в The Sunday Times.

«Непохоже, чтобы хоть что-нибудь поменялось, а IBSF и американская федерация собираются вернуть этап Кубка мира в Сочи?

После всех угроз смерти мне понадобится защита», – написала Юлендер в твиттере.

Юлендер заняла четвертое место в Сочи и 13-е в Пхёнчхане.

У 34-летней американки 6 медалей чемпионата мира (2-1-3).

Раннее The Sunday Times сообщила, что Россию могут отстранить от летней Олимпиады-2020.

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