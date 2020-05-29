Скелетон

«Балконный chill». Скелетонистка Никитина обожгла новым видео в бикини

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Елена Никитина

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 13 минут

Спуск по льду на специальных санях может привести к потрясающей фигуре.

Скелетонистка сборной России Елена Никитина опубликовала видео в инстаграме, как отдыхает дома от зимнего сезона.

Загорелая спортсменка стоит в бикини на балконе апартаментов в Сочи. Девушка скромно поправила волосы за ухо и хищно посмотрела в объектив камеры. В ролике видны татуировки Елены – одна на животе и забитый рукав на правой руке.

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  • Никитина – первая русская обладательница Кубка мира по скелетону. Она взяла «Большой хрустальный глобус» в сезоне-2018/19.
  • Елена встречается с другим скелетонистом сборной России, бронзовым призером ЧМ-2013 Сергеем Чудиновым.

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