Российский скелетонист Александр Третьяков разделил первое место Мартинсом Дукурсом из Латвии (1.45,52) на этапе Кубка мира в австрийском Игльсе. Другой россиянин Никита Трегубов занял третье место.

Еще один представитель России Даниил Романов стал восьмым.

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