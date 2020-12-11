Российский скелетонист Александр Третьяков разделил первое место Мартинсом Дукурсом из Латвии (1.45,52) на этапе Кубка мира в австрийском Игльсе. Другой россиянин Никита Трегубов занял третье место.
Еще один представитель России Даниил Романов стал восьмым.
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