Российская скелетонистка Елена Никитина стала победительницей этапа Кубка мира в австрийском Инсбруке. Она прошла дистанцию с показателем 53.74.

На второй строчке финишировала представительница Нидерландов Кимберли Бос (+0.28), бронзу взяла немка Тина Херманн (+0.45).

Скелетон
Третьяков – победитель этапа Кубка мира по скелетону, Трегубов – 3-й
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Еще одна представительница России Юлия Канакина стала десятой.

  • Никитина, Канакина, Третьяков и Трегубов пропустят заключительный в 2020 году этап Кубка мира в Игльсе.
  • Лидеры отправятся тренироваться в Альтенберг, где в феврале пройдет очередной чемпионат мира.

Александр Третьяков – победитель этапа Кубка мира в Австрии, Трегубов – 3-й

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