На ролике 28-летняя спортсменка срывается с саней и движется вниз по желобу самостоятельно, что выглядит довольно опасно. Никитина не драматизировала ситуацию и посмеялась над собой: наложила на видео песню «Ленинграда» «Супер Гуд» и подписала, что это был рабочий момент.