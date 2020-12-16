Российская скелетонистка Елена Никитина выложила видео жесткого падения на тренировке, но обыграла его с юмором.
На ролике 28-летняя спортсменка срывается с саней и движется вниз по желобу самостоятельно, что выглядит довольно опасно. Никитина не драматизировала ситуацию и посмеялась над собой: наложила на видео песню «Ленинграда» «Супер Гуд» и подписала, что это был рабочий момент.
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В комментариях Елена успокоила поклонников, сообщив, что не получила травм. «Все отлично, все хорошо», – отвечала она обеспокоенным фолловерам.
- Никитина – бронзовый призер Сочи-2014 и победительница общего зачета Кубка мира.
- В сезоне-2020/21 спортсменка победила на этапе в Австрии.
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