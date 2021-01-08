Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем чемпионата Европы, который прошел в немецком Винтерберге.

В двух попытках Третьяков показал лучшее время – 1 минута 52,36 секунды. Вторым стал Мартинс Дукурс из Латвии, который отстал от лидера на 0,17 секунды. Бронза у Александера Гасснера из Германии.

Скелетон
Никитина выложила смешное видео жесткого падения на тренировке
16/12/2020 В 17:13
  • Третьяков выигрывал чемпионат Европы в 2007 году, дважды завоевывал серебряные (2013, 2015) и четыре раза бронзовые медали (2010, 2011, 2017, 2019) турнира.
  • Позднее в пятницу на старт выйдут женщины.

Подробности на Itar-Tass.com

Никитина выложила смешное видео жесткого падения на тренировке

Скелетон
Никитина выиграла этап Кубка мира, Канакина – 10-я
11/12/2020 В 18:30
Скелетон
Третьяков – победитель этапа Кубка мира по скелетону, Трегубов – 3-й
11/12/2020 В 17:34