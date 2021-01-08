Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем чемпионата Европы, который прошел в немецком Винтерберге.
В двух попытках Третьяков показал лучшее время – 1 минута 52,36 секунды. Вторым стал Мартинс Дукурс из Латвии, который отстал от лидера на 0,17 секунды. Бронза у Александера Гасснера из Германии.
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- Третьяков выигрывал чемпионат Европы в 2007 году, дважды завоевывал серебряные (2013, 2015) и четыре раза бронзовые медали (2010, 2011, 2017, 2019) турнира.
- Позднее в пятницу на старт выйдут женщины.
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