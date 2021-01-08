После двух попыток Никитина показала время 1.55,10 минуты. После первого заезда россиянка уступала немке Тине Херманн 0,06 секунды, но позже отыграла отставание.
Херманн заняла второе место, тройку замкнула Янина Флок из Австрии. Юлия Канакина и Алена Фролова из России показали 10-й и 14-й результаты.
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- 28-летняя Никитина в четвертый раз взяла золото чемпионата Европы: ранее она побеждала в 2013-м, 2017-м и 2020-м.
- Ранее 8 января у мужчин золото чемпионата Европы выиграл россиянин Александр Третьяков.
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