Российские скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина завоевали золотые медали на этапе Кубка мира по скелетону в австрийском Инсбруке.

Третьяков показал результат в 1 минуту и 45.59 секунд, опередив британца Крэйга Томпсона на 23 сотых секунды. Третьим стал австриец Самуэль Майер (+0.27). Никита Трегубов занял шестое место, Даниил Романов – восьмое.

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Никитина проехала за 1 минуту и 47.73 секунд, второй стала австрийка Жанин Флок (+0.39), третий результат у представительницы Нидерландов Кимберли Бос (+0.64). Юлия Канакина стала седьмой, Алена Фролова оказалась на 14-й строчке.

В соревнованиях не выступали скелетонисты из Германии и Латвии, так как в данный момент они готовятся к чемпионату мира в немецком Альтенберге.

В общем зачете Кубка мира победу одержал латвиец Мартинс Дукурс.

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