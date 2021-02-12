Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал серебряную медаль чемпионата мира в немецком Альтенберге.

Победителем соревнований стал немец Кристофер Гротхер, показавший в сумме четырех попыток время 3 минуты 46,31 секунды. Третьяков отстал от Гротхера на 0,28 секунды, а третьим стал еще один немец Александер Гасснер (+1,20).

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Еще один россиянин Евгений Рукосуев занял пятую строчку (+1,48), Никита Трегубов стал шестым (+2,71), а Даниил Романов – 19-м (+5,96).

  • Медаль Третьякова стала второй для сборной России по скелетону на чемпионате мира в Альтенберге. Ранее бронзу в женских соревнованиях завоевала Елена Никитина.
  • Гротхер отстоял титул чемпиона мира по скелетону, который он завоевал в 2020 году.

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