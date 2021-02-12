Победителем соревнований стал немец Кристофер Гротхер, показавший в сумме четырех попыток время 3 минуты 46,31 секунды. Третьяков отстал от Гротхера на 0,28 секунды, а третьим стал еще один немец Александер Гасснер (+1,20).