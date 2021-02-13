Российские скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков стали бронзовыми призерами чемпионата мира в смешанной командной гонке.
Золото и серебро турнира в Альтенберге (Германия) завоевали хозяева трассы. Тина Херман и Кристофер Гротхер победили, Жаклин Лёплинг и Александр Гасснер проиграли им 0,14 секунды, Никитина и Третьяков – 0,15. Пятое место (0,80 секунды отставания) заняли Алина Тарарыченкова и Евгений Рукосуев.
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Третьяков завоевал серебро чемпионата мира в Альтенберге
- В предыдущий соревновательный день Третьяков взял серебро в личной гонке, а Никитина стала бронзовым призером.
- ЧМ завершится 14 февраля.
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