Олимпийский чемпион 2002 года по скелетону Джимми Ши обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетней.
52-летний американец явился в суд в понедельник, 30 марта. Ему вменяют сексуальное насилие с отягчающими обстоятельствами в отношении ребенка и прикосновения сексуального характера. Все инциденты произошли в 2020 году – об этом сообщает The Independent.
Адвокат бывшего спортсмена Руди Баутиста заявил, что обвинения были выдвинуты после спора его клиента с семьей потерпевшей. Сам Ши заявил, что прикосновения были проявлением заботы. Он не признает себя виновным и считает, что должен быть оправдан.
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- Помимо олимпийской победы в Солт-Лейк-Сити, Ши собрал полный комплект наград с чемпионатов мира.
- Завершил карьеру в 2005 году.
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