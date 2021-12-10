Российский скелетонист Александр Третьяков выиграл на четвертом этапе Кубка мира в немецком Винтерберге. Это 22-я победа Александра на этапах Кубка мира и вторая – в сезоне-2021/22.

По сумме двух попыток Третьяков показал результат 1 минута 51,05 секунды. Он опередил немца Акселя Юнга, ставшего вторым, на 0,29 секунды. Тройку замкнул еще один представитель Германии Кристофер Гротхер (+0,59).

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Никита Трегубов финишировал с шестым результатом (1.51,73), Владислав Семенов – с 13-м (1.52,2).

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