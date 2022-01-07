На этапе Кубка мира по скелетону в немецком Винтерберге произошел скандал. После первой попытки лидировал Александр Третьяков. Он на 0,21 секунды опережал братьев Дукурсов (Мартиньша и Томаса), разделивших второе место.
Но затем несколько стран подали протест на результат стартового заезда. Источники Ran.de называют, в частности, Германию в числе недовольных погодными условиями. Организаторы согласились с тем, что на трассе в Винтерберге нападало слишком много снега. Судьи отменили итоги первой попытки и постановили, что определят победителя по времени следующего заезда.
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После рестарта Третьяков потерял лидерство. Он занял лишь третье место и проиграл 0,05 секунды латвийцу Мартиньшу Дукурсу. Вторым с отставанием 0,01 секунды от победителя стал немец Аксель Юнгк. При этом без протеста Германии и других стран Александр по сумме двух попыток выиграл бы золото в Винтерберге.
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Александр Третьяков – первый в истории России олимпийский чемпион. Он победил в Сочи-2014 и завоевал бронзовую медаль на Играх-2010 в Ванкувере. Также Третьяков – чемпион мира-2013 и четырехкратный вице-чемпион планеты.
Третьяков идет на пятом месте в общем зачете, хотя у него уже две победы на этапах Кубка мира – в том числе, на этой же трассе в Винтерберге.
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