На этапе Кубка мира по скелетону в немецком Винтерберге произошел скандал. После первой попытки лидировал Александр Третьяков. Он на 0,21 секунды опережал братьев Дукурсов (Мартиньша и Томаса), разделивших второе место.

Но затем несколько стран подали протест на результат стартового заезда. Источники Ran.de называют, в частности, Германию в числе недовольных погодными условиями. Организаторы согласились с тем, что на трассе в Винтерберге нападало слишком много снега. Судьи отменили итоги первой попытки и постановили, что определят победителя по времени следующего заезда.

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После рестарта Третьяков потерял лидерство. Он занял лишь третье место и проиграл 0,05 секунды латвийцу Мартиньшу Дукурсу. Вторым с отставанием 0,01 секунды от победителя стал немец Аксель Юнгк. При этом без протеста Германии и других стран Александр по сумме двух попыток выиграл бы золото в Винтерберге.

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