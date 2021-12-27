Традиционное «Турне четырех трамплинов» пройдет с 28 декабря 2021-го по 6 января 2022 года. Этапы состоятся в немецких Оберстодорфе и Гармиш-Партенкирхене, а также в австрийских Инсбруке и Бишофсхофене. Российские прыгуны среди фаворитов не значатся, но последние результаты Евгения Климова позволяют надеяться на борьбу за высокие места.

В прошлом сезоне победу праздновал поляк Камил Стох, но не исключено, что в этот раз будет новый чемпион. В Кубке мира уверенно лидирует немец Карл Гайгер, в прошлом сезоне уже побеждавший в Оберстдорфе. Не стоит забывать и обладателя Кубка мира прошлого сезона норвежца Халвора Эгнера Гранеруда, а также японца Рею Кобаяси и немца Маркуса Айзенбихлера.

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Лидер сборной России Еврений Климов дважды за карьеру (в 2017 и 2019 годах) попадал в топ-15 общего зачета «Турне». И хотя на этот раз подошел к стартам вне топ-15 Кубка мира, находится в хорошей форме, что подтвердило пятое место на одном из последних стартов в Энгельберге. Интересно будет понаблюдать и за Даниилом Садреевым, Михаил Назаровым, Романом Трофимовым и Ильей Маньковым.

Расписание «Турне четырех трамплинов» на Eurosport (по московскому времени)

Евгений Климов Фото: Getty Images

Оберстдорф, Германия (HS137)

28 декабря, вторник

Квалификация – 18.15 (Eurosport 1)

29 декабря, среда

Основные соревнования – 18.00 (Eurosport 1)

Гармиш-Партенкирхен, Германия (HS142)

31 декабря, пятница

Квалификация – 15.45 (Eurosport 1)

1 января, суббота

Основные соревнования – 15.40 (Eurosport 1)

Инсбрук, Австрия (HS130)

3 января, понедельник

Квалификация – 15.30 (Eurosport 1)

4 января, вторник

Основные соревнования – 15.30 (Eurosport 1)

Бишофсхофен, Австрия( HS142)

5 января, среда

Квалификация – 19.15 (Eurosport 1)

6 января, четверг

Основные соревнования – 19.30 (Eurosport 1)

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