Традиционное «Турне четырех трамплинов» пройдет с 28 декабря 2021-го по 6 января 2022 года. Этапы состоятся в немецких Оберстодорфе и Гармиш-Партенкирхене, а также в австрийских Инсбруке и Бишофсхофене. Российские прыгуны среди фаворитов не значатся, но последние результаты Евгения Климова позволяют надеяться на борьбу за высокие места.
В прошлом сезоне победу праздновал поляк Камил Стох, но не исключено, что в этот раз будет новый чемпион. В Кубке мира уверенно лидирует немец Карл Гайгер, в прошлом сезоне уже побеждавший в Оберстдорфе. Не стоит забывать и обладателя Кубка мира прошлого сезона норвежца Халвора Эгнера Гранеруда, а также японца Рею Кобаяси и немца Маркуса Айзенбихлера.
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Лидер сборной России Еврений Климов дважды за карьеру (в 2017 и 2019 годах) попадал в топ-15 общего зачета «Турне». И хотя на этот раз подошел к стартам вне топ-15 Кубка мира, находится в хорошей форме, что подтвердило пятое место на одном из последних стартов в Энгельберге. Интересно будет понаблюдать и за Даниилом Садреевым, Михаил Назаровым, Романом Трофимовым и Ильей Маньковым.
Расписание «Турне четырех трамплинов» на Eurosport (по московскому времени)
Евгений Климов
Фото: Getty Images
Оберстдорф, Германия (HS137)
28 декабря, вторник
Квалификация – 18.15 (Eurosport 1)
29 декабря, среда
Основные соревнования – 18.00 (Eurosport 1)
Гармиш-Партенкирхен, Германия (HS142)
31 декабря, пятница
Квалификация – 15.45 (Eurosport 1)
1 января, суббота
Основные соревнования – 15.40 (Eurosport 1)
Инсбрук, Австрия (HS130)
3 января, понедельник
Квалификация – 15.30 (Eurosport 1)
4 января, вторник
Основные соревнования – 15.30 (Eurosport 1)
Бишофсхофен, Австрия( HS142)
5 января, среда
Квалификация – 19.15 (Eurosport 1)
6 января, четверг
Основные соревнования – 19.30 (Eurosport 1)
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