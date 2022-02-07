Текст впервые был опубликован после победы Евгения Климова на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в декабре 2018 года.

24-летний Евгений Климов победил на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в польской Висле. Это победа стала первой не только для уроженца Перми, но и в принципе для всех российских спортсменов-мужчин в этом виде спорта. У женщин в сезоне-2013/14 победу в Чайковском праздновала Ирина Аввакумова.

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В детстве занимался ушу

Висла Исторический прыжок Климова, принесшего первую победу России на КМ 18/11/2018 В 18:27

Восточными единоборствами Женя начал заниматься в возрасте шести лет. Прыжками с трамплина – на год позже. Но уже через полгода Климов перестал совмещать эти виды и сосредоточился на прыжках. Но к стартам с трамплинов первый тренер подводил Евгения постепенно : «Я любил прыгать на лыжах с кочек еще до того, как начал тренироваться у Александра Гаранина. А когда попал к нему, пришлось у Александра Владимировича первые два года бегать на гоночных и кататься на укороченных горных лыжах. Лишь на третий год тренировок тренер повел нас прыгать с кочки, а на четвертый год пустил на 15-метровый трамплин».

«В то время Денис Тишагин, которого я тренировал, завершил карьеру. Я остался без воспитанников и в сентябре 2002 года набирал группу, так и попал ко мне Евгений», – вспоминал уже сам тренер.

Не только прыгает на лыжах, но и бегает

Евгений Климов на Олимпиаде в Сочи Фото: Eurosport

До двадцати лет Климов выступал как двоеборец. Так, на Олимпиаде в Сочи он шел третьим после прыжковой части, уступая только немцу Эрику Френцелю и японцу Акито Ватабэ. «На Олимпиаде тренерский штаб поставил меня на личный старт на 90-метровом трамплине со словами: «Мы поставим Женю, чтобы зрителям хоть как-то было интересно смотреть двоеборье. Пусть знают, что мы хоть прыгать умеем. Ну а в гонке как получится. Твоя задача – прыгнуть». Ну я и прыгнул», – рассказал Климов.

Гоночная часть ожидаемо сложилась не так прекрасно, и к финишу Евгений пришел последним. Уже в следующем сезоне Климов сосредоточился только на прыжках. Тем более, что за месяц до Игр он выиграл бронзу юниорского чемпионата мира по прыжкам с нормального трамплина.

Последовательно улучшал результаты от сезону к сезону

Начало нового цикла вышло непростым. На Кубке мира-2015/16 Климов лишь трижды попал во вторую попытку. Зато он взял две медали на зимней Универсиаде-2015 в Осрблье: бронзу на нормальном трамплине и золото в командном первенстве. Но главный успех до нынешнего сезона случился у него на Турне четырех трамплинов-2017. В Инсбруке он занял третье место, став первым за много лет призером этапа престижной серии из России.

Евгений Климов на Олимпиаде в Пхёнчхане Фото: Getty Images

К сожалению, подойти в оптимальной форме в Пхёчхану не удалось по вполне объективной причине: «Олимпийский старт получился неудачным по причине нервотрепки: до последнего шли пересуды, и не было уверенности, допустят к Играм нас или нет. В итоге на большом трамплине я занял 26-е место, на малом – 30-е. На тот момент для меня это был объективный результат».

Летом 2018-го выиграл летнюю серию Гран-при

Крутую форму Климов показал еще до старта зимнего сезона-2018/19. В августе он выиграл летнюю серию Гран-при, причем с запасом – за один старт до окончания соревнований. Пусть статус летних соревнований серьезно не дотягивает до главных зимних, но до победы Климова наши летающие лыжники не брали даже этапа на этой серии. «Эмоции бурные, очень хорошо, что у нас получилось завоевать лидерство. Хотя это и не было нашей целью, это придает много уверенности перед зимним сезоном», – сказал после старта Евгений.

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Действительно придало. Спустя 3 месяца он выиграл пока что самое значимое соревнование. В Польше Климов обыграл и действующего обладателя Кубка мира Камиля Стоха, и вошедших в топ-20 тотала прошлого сезона Штефана Ляйхе, Тими Зайца и Петра Зилу. 24 года – для прыгуна не возраст. К Олимпиаде в Пекине Евгений подойдет в самом расцвете, а у России, кажется, появился еще один вид спорта, за которым можно следить чуть пристальнее.

Александр Петров пишет далеко не только про зимние виды (хотя про них тоже):

Прыжки с трамплина Климов принес России первую в истории победу на Кубке мира 18/11/2018 В 16:09