Сборная России завоевала серебро Олимпиады-2022 в смешанном командном турнире по прыжкам с трамплина.

В составе российской команды выступили Ирма Махиня, Данил Садреев, Екатерина Аввакумова и Евгений Климов. Сборная России завоевала олимпийскую медаль в прыжках с трамплина впервые в истории. Результат российских спортсменов – 890,3. Золото досталось сборной Словении (1001,5), бронзовая награда – у Канады (844,6).

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При этом многое в командном миксте решалось не на трамплине: из десяти стартовавших команд четыре были дисквалифицированы из-за проблем с комбинезоном. В их число вошли сборные Японии, Австрии, Германии и Норвегии. Все сборные претендовали на медали.

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Интересно, что из-за неправильной экипировки преимущественно страдали женщины-спортсменки: были отменены результаты прыжков Катарины Альтхаус (Германия), Сары Таканаси (Япония), Даниэлы Ирашко-Штольц (Австрия). Также был дисквалифицирован Роберт Юханссон (Норвегия).

Почему в прыжках с трамплина так строго оценивают комбинезоны? Оказывается, они дают преимущество круче допинга . Некоторые даже кладут в трусы полотенца и теннисные мячи.

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