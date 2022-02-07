Сенсационным результатом завершились соревнования командного микста Олимпийских игр-2022 в Пекине в прыжках с трамплина. Сборная России, за которую выступали Ирма Махиня, Данил Садреев, Екатерина Аввакумова, Евгений Климов, завоевала серебро. Это первая медаль для русских летунов за 54 года. Победу одержала Словения, Канада – с бронзой.

Все круто, но важно отметить невероятные события, предшествовавшие неожиданной медали России в этой дисциплине. Судьи из-за несоответствия правилам комбинезонов дисквалифицировали сразу троих участниц, и все из них – женщины. Сара Таканаси (Япония), Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) и Катарина Альтхаус (Германия). В результате три фаворита были фактически выброшены из гонки за медали. Это первый подобный случай в истории Олимпиад с массовой дисквалификацией команд.

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Катарина Альтхаус Фото: Getty Images

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После второй попытки судьи докопались и к норвежке Анне Один Стрём – ее комбинезон тоже забраковали и дисквалифицировали. «Это очень странно. Предыдущие проверки комбинезонов не выявили нарушений, – сокрушалась Стрём после соревнований. – При этом никто не объяснил, что именно не так с амуницией. Контролеры применили новые требования к замерам комбинезонов. Обычно они так замеряют мужчин, а не девушек».

У Международной федерации лыжного спорта (FIS) очень суровые требования к костюмам прыгунов и комбинаторов – перед стартом регулярно проводятся контрольные измерения. Это серьезная работа, так как особенности костюма могут повлиять на полет и соответственно результат. Главное требование – чтобы костюм плотно облегал тело, что не всегда выдерживается.

Сборная России – серебряный призер ОИ Фото: Getty Images

Прыгуны и двоеборцы обманывают измерительные тесты, подкладывая перед измерительным контролем в трусы дополнительные предметы. Бывали случаи использования полотенец, мочалок, носков и даже теннисных мячей. Образовавшаяся воздушная подушка увеличивает подъемную силу на трамплине и позволяет выиграть до десяти метров.

Не удивительно, что перед Олимпиадой требования и контроль ужесточили – именно с этим связана дисквалификация конкурентов России.

«Это какая-то дичь! – недоумевает Эксперт TVNorge Кьетил Страндбротен. – Я понимаю, что есть правила и что нужно оставаться в рамках регламента. Но тогда они определить четкие правила, которые нужно соблюдать. Невероятно, что Германия, Япония и Австрия остались из-за этого без медалей. Не поверишь, пока не увидишь».

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