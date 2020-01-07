Польский прыгун Давид Кубацкий стал победителем последнего этапа «Турне четырех трамплинов» в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в австрийском Бишофсхофене.

Второй результат показал немец Карл Гайгер, третий – норвежец Мариус Линдвик. Лучший из россиян Евгений Климов финишировал на 39-й строчке.

Кубацкий выиграл «Турне четырех трамплинов» с результатом 1131,6 очка. Второе место занял Линдвик (1111,0), третье – Гайгер (1108,4). Климов стал 30-м, Дмитрий Васильев – 55-м, Роман Трофимов – 59-м.

«Турне четырех трамплинов» – одно из наиболее престижных и популярных соревнований в мире прыжков с трамплина.

Проводится с 1952 года ежегодно в дни новогодних праздников.

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