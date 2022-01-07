Экс-обладатель Кубка мира Рёю Кобаяси второй раз в карьере выиграл «Турне четырех трамплинов». На четвертом этапе в австрийском Бишофсхофене 25-летний японец финишировал на пятом месте, но победы на трех предыдущих трамплинах – в Оберстдорфе, Гармиш-Партенкирхене и вновь Бишофсхофене (этап в Инсбруке перенесли из-за ветра) – принесли ему итоговый успех.
Кобаяси набрал 1162,3 очка по сумме всех прыжков. На втором месте в общем зачете оказался норвежец Мариус Линдвик с результатом 1138,1 очка. Бронзу «Турне» завоевал его партнер по сборной Халвор Эгнер Гранеруд – 1128,2 балла.
Ad
Гармиш-Партенкирхен
Космический прыжок Кобаяси в первом раунде
Лучший из русских – Евгений Климов – занял 19-е место, его результат – 858 баллов. У еще одного спортсмена сборной России Данила Садреева 705 очков. Он финишировал на 30-й позиции в тотале.
Кобаяси лидирует в общем зачете Кубка мира-2021/22. Он уже побеждал на «Турне четырех трамплинов» в сезоне-2018/19 и тогда выиграл на всех четырех этапах. Японец стал третьим спортсменом в истории, кому покорились все трамплины «Турне».
Посмотри на победный прыжок Кобаяси на «Турне четырех трамплинов». Он оказался снова выше и быстрее всех.
А еще как Превц опасно приземлился на голову на ранних этапах «Турне». Это пугает и завораживает одновременно.
Турне 4-х трамплинов
Климов составит конкуренцию? Что надо знать о «Турне 4-х трамплинов»
Нижний Тагил
Климов и другие прыгуны из России стартуют на ЭКМ в Нижнем Тагиле
Реклама
Ad
Реклама
Ad