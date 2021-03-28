В Чайковском в воскресенье, 28 марта, завершился финальный 12-й этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.

В индивидуальных соревнованиях на большом трамплине золото взяла Марита Крамер из сборной Австрии. Она показала результат 136,1 балла. Ровно 16 баллов ей уступила норвежка Силье Опсет, бронзовая медаль – у словенки Ники Крижнар (115,4 балла). Лучшей в составе сборной России стала Ирина Аввакумова, она получила от судей 106,5 балла.

После третьего места в Чайковском Крижнар выиграла «Большой хрустальный глобус». Она набрала 871 балл в общем зачете и опередила в тотале японку Сару Таканаси на девять очков. Для 21-летней словенки это первая победа в Кубке мира.

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Также организаторы подвели итоги Русского тура «Синяя птица», который проводили в Нижнем Тагиле и Чайковском. По итогам четырех стартов победительницей стала Марита Крамер, выигравшая все четыре этапа турнира.

В командных соревнованиях на нормальном трамплине первое место заняли спортсменки из сборной Австрии. Даниэла Ирашко-Штольц, Софи Зоршаг, Кьяра Хёцль и Марита Крамер показали результат 373,7 балла и опередили на пьедестале девушек из Словении и Германии. Сборная России получила от арбитров 293,9 балла и заняла пятое место.

В личной дисциплине прыгуньи определяли сильнейших по результатам одной попытки, вторую в Чайковском отменили из-за сильного ветра.

Женская сборная Австрии стала обладателем Кубка наций, в топ-3 также попали Словения и Норвегия. Россия – шестая.

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