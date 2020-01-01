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Линдвик выиграл этап «Турне» в Гармише, Кобаяси – четвертый

Линдвик выиграл этап «Турне» в Гармише, Кобаяси – четвертый
Eurosport

43 мин. назад

Тройка общего зачета пока прежняя.

В Гармиш-Партенкирхене завершился второй этап «Турне четырех трамплинов», по итогам которого победителем стал норвежец Мариус Линдвик.

По сумме двух попыток он набрал 289,8 очков. Линдвик выиграл первую попытку с результатом 143,5 метра и стал четвертым во второй, улетев на 136 метров. Второе место занял немец Карл Гайгер (285 очков), третье – поляк Давид Кубацкий (284).

Лидер общего зачета Рёю Кобаяси из Японии занял четвертое место, его соотечественник Дайки Ито – пятый.

  • Кобаяси по-прежнему лидирует в общем зачете, следом идут Гайгер и Кубацкий.
  • Линдвик после победы поднялся на четвертое место.
  • Следующий этап пройдет 3-4 января в Инсбруке.
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