Президент Польши отправил правительственный самолет в Норвегию за прыгунами с трамплина

Польские прыгуны с трамплина вернулись на родину из Норвегии правительственным самолетом.

Спортсмены опасались, что после выступления на этапе Кубка мира задержатся в стране из-за пандемии коронавируса и трудностей с межгосударственными перелетами, но на помощь пришел президент Польши Анджей Дуда. К нему обратился спортивный директор команды Адам Малыш.

«Президент Анджей Дуда отправляет рейс в Тронхейм, поэтому мы скоро вернемся из Норвегии домой. Большое спасибо от всей команды», – написал Малыш.

FIS отменила мужские этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина в Тронхейме и Викерсунде, сезон официально закончен.

Польские прыгуны Камил Стох и Давид Кубацкий стали четвертым и пятым в общем зачете Кубка мира.

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