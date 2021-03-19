20 марта в Нижнем Тагиле стартует этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди девушек. Следить за соревнованиями можно на сайте и в приложении Eurosport по подписке. С расписанием стартов можно ознакомиться здесь.

20 марта (суббота)

Квалификация – 13:45 (мск)

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Индивидуальный старт – 15:00 (мск)

21 марта (воскресенье)

Квалификация – 13:30 (мск)

Индивидуальный старт – 15:00 (мск)

27 и 28 марта этап Кубка мира примет Чайковский.

Точка hillsize трамплина в Нижнем Тагиле равна 97 метрам.

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