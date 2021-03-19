20 марта в Нижнем Тагиле стартует этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди девушек. Следить за соревнованиями можно на сайте и в приложении Eurosport по подписке. С расписанием стартов можно ознакомиться здесь.
20 марта (суббота)
Квалификация – 13:45 (мск)
Чемпионат мира
Россия – 6-я по медалям на лыжном ЧМ. Больше даже у Словении
08/03/2021 В 09:33
Индивидуальный старт – 15:00 (мск)
21 марта (воскресенье)
Квалификация – 13:30 (мск)
Индивидуальный старт – 15:00 (мск)
  • 27 и 28 марта этап Кубка мира примет Чайковский.
  • Точка hillsize трамплина в Нижнем Тагиле равна 97 метрам.
ЧМ по фигурному катанию – на Eurosport! Уже есть расписание
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Прыжки с трамплина
Немецкая прыгунья с трамплина снялась для Playboy перед ЧМ
11/02/2021 В 05:09
Хинценбах
Страшное падение прыгающей лыжницы – девушка не поднялась с трассы
07/02/2021 В 20:59