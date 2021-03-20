В Нижнем Тагиле на нормальном трамплине прошел первый день предпоследнего этапа Кубка мира-2020/21. Победу одержала австрийская спортсменка Марита Крамер. 19-летняя спортсменка стала лучшей по итогам обеих попыток (96,5 и 96 метров).
Второе место заняла японка Сара Таканаси, тройку замкнула Ника Крижнар из Словении. В генеральной классификации японка вышла на первое место (686), опередив как раз словенку (671).
Лучшей из сборной России стала Ирина Аввакумова – 10-й результат. Ирма Махиня – 22-я, Софья Тихонова – 23-я.
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- 21 марта состоится еще один старт.
- Заключительный этап сезона также пройдет в России – в Чайковском.
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