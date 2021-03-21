Опубликовано 21/03/2021 в 17:48 GMT | Обновлено 21/03/2021 в 17:48 GMT

Австрийская летающая лыжница Марита Крамер была лучшей и во второй день этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле в соревнованиях на трамплине HS97.

В сумме двух попыток 19-летняя спортсменка набрала 243,1 очка. Второе место заняла словенка Ника Крижнар (232,3), тройку замкнула Сара Таканаси (230) из Японии.

Лучшей в составе сборной России снова стала Ирина Аввакумова, которая заняла 12-е место (202,8). Софья Тихонова показала 20-й результат (191,5), Кристина Прокопьева - 24-й (185,6).

Нижний Тагил Крамер стала лучшей в первый день этапа КМ в Нижнем Тагиле ДЕНЬ НАЗАД

В генеральной классификации Крижнар снова обошла Таканаси.

Женская программа Кубка мира-2020/21 завершится также в России (Чайковский). Соревнования пройдут 26 (нормальный трамплин) и 28 (большой трамплин) марта.

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