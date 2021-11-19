19-21 ноября пройдет первый этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле среди мужчин, а неделей позже – с 25 по 27 ноября – старт примут женщины.
Участники
Ad
От России в мужской квалификации старт примут: Ильмир Хазетдинов, Александр Баженов, Михаил Пуртов, Максим Колобов, Михаил Максимочкин, Илья Манков, Денис Корнилов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Евгений Климов, Михаил Назаров, а всего на этап заявились 72 летающих лыжника.
Бишофсхофен
Кубацкий выиграл «Турне четырех трамплинов»
Евгений Климов, Россия
Фото: Getty Images
Расписание стартов и трансляций мужского этапа (по московскому времени)
19 ноября (пятница)
Квалификация – 18:30 (с 18:25 в прямом эфире покажет Eurosport 1)
20 ноября (суббота)
Первый день соревнований – 18:00 (с 18:00 в прямом эфире покажет Eurosport 1)
21 ноября (воскресенье)
Второй день соревнований – 18:00 (с 21:00 в записи на Eurosport 1)
Расписание трансляций и список участников женского этапа в Нижнем Тагиле будут доступны позднее.
В прямом эфире соревнования увидят подписчики Eurosport. Подписывайтесь, чтобы не пропустить лучшие прыжки!
Двоеборцы кладут в трусы полотенца и теннисные мячи. Это хуже допинга. Почему?
Чемпионка мира по прыжкам с трамплина из Германии снялась для Playboy в преддверии домашнего ЧМ. Вы это видели?
Оберстдорф
Климов пробился в финал немецкого этапа «Турне четырех трамплинов», лидер – Кобаяси
Чемпионат мира
Климов и гениальные девушки прыгают за медалями ЧМ. Россия и СССР не были на подиуме 40 лет
Реклама
Ad
Реклама
Ad