19-21 ноября пройдет первый этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле среди мужчин, а неделей позже – с 25 по 27 ноября – старт примут женщины.

Участники

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От России в мужской квалификации старт примут: Ильмир Хазетдинов, Александр Баженов, Михаил Пуртов, Максим Колобов, Михаил Максимочкин, Илья Манков, Денис Корнилов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Евгений Климов, Михаил Назаров, а всего на этап заявились 72 летающих лыжника.

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Евгений Климов, Россия Фото: Getty Images

Расписание стартов и трансляций мужского этапа (по московскому времени)

19 ноября (пятница)

Квалификация – 18:30 (с 18:25 в прямом эфире покажет Eurosport 1)

20 ноября (суббота)

Первый день соревнований – 18:00 (с 18:00 в прямом эфире покажет Eurosport 1)

21 ноября (воскресенье)

Второй день соревнований – 18:00 (с 21:00 в записи на Eurosport 1)

Расписание трансляций и список участников женского этапа в Нижнем Тагиле будут доступны позднее.

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