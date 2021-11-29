23 ноября стало известно, что несколько спортсменов, выступивших на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин в Нижнем Тагиле, были госпитализированы с коронавирусом.

Пресс-секретарь этапа Андрей Каща рассказал о клинических показаниях легкой степени тяжести у заболевших ковидом летающих лыжников. Госпитальной базой для атлетов стал один из близлежащих специализированных санаториев Нижнего Тагила.

Ad

«Организаторами были проработаны коммерческие госпитальные базы с более комфортабельными условиями в Екатеринбурге. Возможность транспортировки больных может быть обеспечена только с разрешения медицинского учреждения после окончательной установки диагноза и клинического наблюдения, позволившего убедиться в безопасности соответствующих действий.

Прыжки с трамплина Кобаяси упорхнул дальше всех в волшебной финской Лапландии ВЧЕРА В 05:20

Для данного решения понадобились сутки, после получения данного заключения и соответствующих разрешений силами оргкомитета была осуществлена транспортировка с соблюдением всех необходимых требований», – сообщил Каща в интервью ТАСС.

Имена госпитализированных не назывались. Позже стало известно, что ими стали прыгуны на лыжах с трамплина поляк Клеменс Муранка и американец Декер Декан, а также ассистент тренера сборной Германии Бернхард Метцлер.

Клеменс Муранка Фото: Getty Images

Иностранцев устроило не все

По данным ЕАН, заразившиеся коронавирусной инфекцией спортсмены остались недовольны изолятором в Нижнем Тагиле. Местный ковидарий они назвали крайне плохим.

«Мы пытаемся найти компромисс и вывести наших коллег из крайне плохого карантина», – заявил тренер немецких прыгунов Штефан Хорнгахер.

Принимающая сторона была вынуждена переселить участников Кубка мира про прыжкам с трамплина в лучшую частную клинику Свердловской области, откуда спортсмены и были выписаны 29 ноября.

Официально уральские чиновники никак не комментировали скандал, однако одна из версий гласит, что иностранные спортсмены могли прилететь в Нижний Тагил уже будучи инфецированными.

Счастливое завершение истории

29 ноября появилась новость, что американец Дин Декер и поляк Клеменс Муранка выписаны из больницы. В настоящее время спортсмены уже вернулись к тренировочному процессу – сообщил ТАСС все тот же Андрей Каща.

«Дин Декер был отпущен из екатеринбургской клиники после нескольких отрицательных ПЦР-тестов и тестов на антиген. Сейчас спортсмен находится в Словении и в конце этой недели готовится принять участие в третьем этапе Кубка мира в польской Висле.

Клеменс Муранка был отпущен из екатеринбургской клиники в субботу вечером – после всех отрицательных тестов. Сейчас он находится в Польше и, вероятно, также будет стартовать на домашнем этапе в Висле», – сказал Каща.

Также в ближайшее время в Европу отправится третий госпитализированный – австрийский тренер сборной Германии. Ньюсмейкер Каща уточнил, что у всех троих болезнь протекала бессимптомно.

В беговых лыжах тоже скандал: Елена Вяльбе уволила из сборной России аналитика команды Анатолия Волкова. Здесь – все подробности

А у лучшей лыжницы мира сгорели штаны , она обморозилась, но уехала из Руки лидером Кубка мира. Чумовой сюжет с участием шведской спортсменки.

Прыжки с трамплина Крамер царствовала в Тагиле – к ее прыжкам не приблизился никто 27/11/2021 В 05:23