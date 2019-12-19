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47-летний Касаи впервые за четверть века пропустит «Турне четырех трамплинов»

47-летний Касаи впервые за четверть века пропустит «Турне четырех трамплинов»
Eurosport

1 час назад

Легендарный японец пропустит главные старты для прыжков с трамплина.

Впервые с 1995 года на «Турне четырех трамплинов» не выступит Нориаки Касаи – 47-летнего японца не вызвали в национальную команду.

Касаи – легенда прыжков с трамплина и спорта в целом. После Олимпиады в Пхёнчхане он стал первым атлетом в истории, который поучаствовал в восьми зимних олимпийских играх.

«Я не чувствую себя комфортно на холме и пока не приземляюсь, куда нужно. Физически я в порядке и не собираюсь сдаваться», – цитирует японца skispringen.com.

  • Турнир пройдет с 28 декабря 2019 года по 6 января 2020-го. Eurosport покажет его даже без Касаи.
  • Ранее прыгун не раз выражал желание продлить карьеру до 2026 года, потому что его родной Саппоро претендовал на проведение Олимпиады – турнир в итоге достался итальянским городам.

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