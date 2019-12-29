В немецком Оберстдорфе прошел первый старт «Турне четырех трамплинов» по прыжкам на лыжах – шестой этап Кубка мира-2019/20.

Россиянин Евгений Климов прошел отбор: он победил словенца Тими Зайца и автоматически получил путевку в топ-30. Перед финальным раундом Климов идет на 24-й позиции, он набрал 125,3 балла.

Первое место занимает японец Рёю Кобаяси (154,8 балла), вторым идет немец Карл Гайгер (147,1), третьим – австриец Штефан Крафт (145,6).

Еще один россиянин – Дмитрий Васильев – занял итоговое 47-е место и не прошел отбор.

Кобаяси воспарил настолько грациозно, что можно прослезиться от этого чемпионского прыжка

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