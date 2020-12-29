Первый этап «Турне 4-х трамплинов» прошел в Оберстдорфе и завершился победой местного спортсмена – Карла Гейгера. Он улетел на 127 и 136,5 метров, набрав 291,1 балла.

Второе место у Камила Стоха из Польши (288,3 балла, 125 м и 132,2 м), третье – у норвежца Мариуса Линдвика (285,2 балла, 126,5 м и 135,5 м).

Оберстдорф 2-я попытка Гейгера, которая принесла ему победу на 1-м этапе «Турне» ЧЕРЕЗ 31 МИНУТУ

2-я попытка Гейгера, которая принесла ему победу на 1-м этапе «Турне»

Это первая победа Германии на Шаттенбергшанце со времен Северина Фройнда (пять лет назад).

Евгений Климов из России стал 26-м (245,4 балла, 126,5 и 118,5)

Карл Гейгер – чемпион мира-2020.

Второй этап пройдет в Гармиш-Партенкирхене (31 декабря/1 января), третий – в Инсбруке (2 января/3 января), четвертый – в Бишофсхофене (5 января/6 января).

Eurosport 1 показывает «Турне 4-х трамплинов» в прямом эфире.

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