Во время разминки на этапе Кубка мира в словенской Планице норвежский прыгун с трамплина Даниэль-Андре Танде упал на скорости 102 км/ч. Спортсмен не удержал равновесие в полете, а после падения скатился вниз по склону. Соревнования на время прервали, но затем они были возобновлены.

«Состояние здоровья Даниэля-Андре Танде после падения стабильное. Он доставлен на вертолете в медицинский центр Любляны для дальнейших обследований и лечения. Следующая информация появится ближе к вечеру», – сообщается на сайте FIS

После падения Танде потерял сознание. Вероятный диагноз спортсмена – перелом ключицы и ребер, сообщает NRK

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Даниэль-Андре Танде – четырехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион 2018 года в командных соревнованиях.

Первое место в Планице занял японец Рёю Кобаяси.

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