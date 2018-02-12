12.02.18 - 15:50
Пхёнчхан-2018
Центр прыжков с трамплина «Альпензия» • Финал
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Индивидуальные соревнования - Малый трамплин - Женщины
Пхёнчхан-2018 - 12 февраля 2018

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