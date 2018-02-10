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Андреас Веллингер выиграл соревнования на нормальном трамплине и принес Германии второе золото
Немцы возглавили медальный зачет.
Немец Андреас Веллингер стал победителем соревнования в прыжках с трамплина с общим результатом 259,3 балла.
Серебро завоевал норвежец Юханн Андре Форфанг (250,9), бронзу – его соотечественник Роберт Йоханссон (249,7).
Чемпион Сочи-2014 в этой дисциплине Камиль Стох показал четвертый результат (249,3).
Российские летающие лыжники Денис Корнилов и Евгений Климов, перешедший в прыжки из двоеборья, заняли соответственно 24-е и 30-е места.
- Веллингер стал двукратным олимпийским чемпионом. В Сочи-2014 он выиграл командные соревнования.
- Германия с двумя золотыми наградами возглавила медальный зачет.
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