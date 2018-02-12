Getty Images
Марен Луннбю выиграла соревнования на нормальном трамплине, Ирина Аввакумова – четвертая
У Норвегии второе золото.
Норвежка Марен Луннбю стала олимпийской чемпионкой в прыжках с нормального трамплина с результатом 264,6 балла.
Серебро завоевала немка Катарина Альтхаус (252,6), бронзу – японка Сара Таканаси (243,8).
Ирина Аввакумова остановилась в шаге от пьедестала, показав четвертый результат (230,7).
Александра Кустова стала 24-й (152,3), Софья Тихонова – 25-й (150,8), Анастасия Баранникова – 27-й (149,0).
- Золото Луннбю стало вторым для Норвегии на Играх-2018.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте