ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

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Марен Луннбю выиграла соревнования на нормальном трамплине, Ирина Аввакумова – четвертая

Луннбю выиграла соревнования на нормальном трамплине, Аввакумова – четвертая
Eurosport

49 мин. назад

У Норвегии второе золото.

Норвежка Марен Луннбю стала олимпийской чемпионкой в прыжках с нормального трамплина с результатом 264,6 балла.

Серебро завоевала немка Катарина Альтхаус (252,6), бронзу – японка Сара Таканаси (243,8).

Ирина Аввакумова остановилась в шаге от пьедестала, показав четвертый результат (230,7).

Александра Кустова стала 24-й (152,3), Софья Тихонова – 25-й (150,8), Анастасия Баранникова – 27-й (149,0).

  • Золото Луннбю стало вторым для Норвегии на Играх-2018.

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