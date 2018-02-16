4 из четырех прыгунов с трамплина из России прошли квалификацию в Пхёнчхане

16 февраля в Пхёнчхане прошла квалификация в прыжках с большого трамплина. В первую попытку прошли все четверо прыгунов из России.

Зачет выиграл норвежец Роберт Юханссон – 131,9 (135,0 м). Второе место тоже за спортсменом из Норвегии Юханом Андре Форфангом – 128,7 (137,0 м). Тройку замкнул японец Рею Кобаяси – 127,6 (143,5 м).

Евгений КлимовEurosport

Лучший результат – 16-я строчка – среди прыгунов из России показал Евгений Климов (111,8 (136,0 м)). Алексей Ромашов, Денис Корнилов и Михаил Назаров заняли 21-е, 26-е и 33-е места соответственно.

Соревнования проходят в парке для прыжков с трамплина, расположенного в курорте Альпензия, вблизи поселка Дэквалъмьен.

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