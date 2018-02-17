Камил Стох выиграл золото, Евгений Климов – 26-й

В Пхёнчхане завершились соревнования на прыжкам на лыжах с большого трамплина.

Золотую медаль выиграл поляк Камил Стох с результатом 285,7 (136,5 м). Второе место у немца Андреаса Веллингера – 282,3 (142,0 м). Бронзовую медаль завоевал Роберт Йоханссон из Норвегии – 275,3 (134,5).

Камил СтохGetty Images

Максимальный результат среди русских спортсменов показал Евгений Климов – 26-е место (220,6; 118,0 м). Денис Корнилов замкнул тридцатку – 196,3 (110,5 м).

Для Андреаса Веллингера это уже вторая медаль Пхёнчхана – немец завоевал золото в прыжках с нормального трамплина.

16 февраля квалификацию прошли четверо из четверых россиян, но в финале выступили лишь двое.

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