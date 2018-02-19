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Норвегия выиграла золото в командном турнире
Серебро у Германии, поляки заняли третье место.
Прыгуны с трамплина из Норвегии победили в командном турнире. По итогам совернований скандинавы 1098,5 балла.
Серебро завоевала Германия (1075,7), бронза у Польши (1072,4).
Сборная России, которую представляли Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Михаил Назаров и Евгений Климов, заняла седьмое место.
- Благодаря победе прыгунов Норвегия завоевала 10 медаль Игр и вышла на первое место в медальном зачете.
- Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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