ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Getty Images

Норвегия выиграла золото в командном турнире

Норвегия выиграла золото в командном турнире
Eurosport

28 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

Серебро у Германии, поляки заняли третье место.

Прыгуны с трамплина из Норвегии победили в командном турнире. По итогам совернований скандинавы 1098,5 балла.

Серебро завоевала Германия (1075,7), бронза у Польши (1072,4).

Сборная России, которую представляли Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Михаил Назаров и Евгений Климов, заняла седьмое место.

  • Благодаря победе прыгунов Норвегия завоевала 10 медаль Игр и вышла на первое место в медальном зачете.
  • Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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