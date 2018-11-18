Евгений Климов принес России первую в истории победу на Кубке мира

Российский прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов выиграл этап Кубка мира, проходящий в польской Висле.

Климов более чем на 6 баллов опередил немца Штефана Ляйхе, впервые победив на соревнованиях такого уровня.

Кубок мира. Висла, Польша. HS134

1. Евгений Климов (Россия) – 263,4 балла (127,5 м+131,5 м)

2. Штефан Ляйхе (Германия) – 256,7 (124,5+130,5)

3. Рею Кобаяси (Япония) – 255,6 (137,5+127,0)

4. Камиль Стох (Польша) – 255,3 (126,5+127,0)

5. Тими Зайц (Словения) – 253,4 (126,0+127,0)

Победа Климова стала первой для всех российских прыгунов.

Климов – чемпион Универсиады-2015 в командных соревнованиях.

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