Скончался четырехкратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина

Четырехкратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина финн Матти Нюкянен умер в возрасте 55 лет.

О причинах смерти не сообщается, но полгода назад Нюкянен рассказал, что страдает от диабета. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта.

Матти брал золото на Играх 1984 года, три – на Олимпиаде-1988.

В его активе одна серебряная награда Игр-1984.

Финн шесть раз становился чемпионом мира, дважды – победителем «Турне четырех трамплинов».

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