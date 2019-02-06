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Скончался четырехкратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина

Скончался четырехкратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина
Eurosport

1 час назад

Ушел Матти Нюкянен.

Четырехкратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина финн Матти Нюкянен умер в возрасте 55 лет.

О причинах смерти не сообщается, но полгода назад Нюкянен рассказал, что страдает от диабета. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта.

Матти брал золото на Играх 1984 года, три – на Олимпиаде-1988.

  • В его активе одна серебряная награда Игр-1984.
  • Финн шесть раз становился чемпионом мира, дважды – победителем «Турне четырех трамплинов».
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