Eurosport
Скончался четырехкратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина
Ушел Матти Нюкянен.
Четырехкратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина финн Матти Нюкянен умер в возрасте 55 лет.
О причинах смерти не сообщается, но полгода назад Нюкянен рассказал, что страдает от диабета. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта.
Матти брал золото на Играх 1984 года, три – на Олимпиаде-1988.
- В его активе одна серебряная награда Игр-1984.
- Финн шесть раз становился чемпионом мира, дважды – победителем «Турне четырех трамплинов».
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